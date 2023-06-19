Tuğçe ne demek? Tuğçe isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Tuğçe de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Tuğçe ne demek? Tuğçe isminin anlamı nedir?