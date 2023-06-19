Tuğçe adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Tuğçe isminin anlamını araştırıyor. Peki, Tuğçe ne demek? Tuğçe isminin anlamı nedir?
TUĞÇE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Tuğçe ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Küçük tuğ.
- Allah vergisi, doğuştan olan.
- Biricik, cana yakın.
TUĞÇE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Tuğçe ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Tuğçe adını koymak caizdir.