TÜGİS gıda güvenliğine dikkat çekti

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, gıda sanayiinin 2023 yılını değerlendirdi. 2024 hedeflerini anlattı. Sidar, 2023 yılı boyunca sürdürülebilir gıda, gıda güvenliği ve gıda enflasyonu başta olmak üzere son tüketiciyi ve gıda sektörünü ilgilendiren çalışmalara imza attıklarını söyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİ ARTTI

2023’de dünyadaki arz-talep dengesizlikleri, enerji krizi, lojistik maliyetlerdeki artış ve yaşanan bölgesel gerginliklerin ilk olarak gıda sektörünü etkilediğini belirten Sidar, “Dünyada küresel iklim değişikliğinin tarım ve hayvancılığa olumsuz etkilerinin devam ettiği, artan ham madde maliyetlerinin gıda enflasyonunu da artırdığı, tarımda ve gıda endüstrisinde sürdürülebilirliğin daha da önem kazandığı bir yıl olarak geride kaldı” dedi.

SEKTÖR YILI 25 MİLYAR DOLARA YAKIN İHRACATLA KAPATTI

Türkiye’de özellikle 6 Şubat depremiyle birlikte güvenli gıdaya ulaşmanın öneminin arttığını vurgulayan Sidar, gıda endüstrisinin üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Sidar, “Ülkemiz gıda endüstrisi, pandemiyle başlayan ve 2023’te yaşadığımız üzücü depremle devam eden süreçteki özverili çalışmalarıyla, gıda tedarikini aksatmayarak insanların temel ihtiyaçlarını sorunsuz karşılamalarını sağladı. Geçtiğimiz yılı 25 milyar dolara yakın bir ihracatla kapatan sektörümüz, tüketicilere güvenli gıdayı sekteye uğratmadan sunmaya devam etti” diye konuştu.

GIDA OKURYAZARLIĞI ARTTIRMA ÇABASINDA

Sidar, uzman isimlerden oluşan TÜGİS Bilim Kurulu ile başta gıdadaki bilgi kirliliği olmak üzere hem gıda sektöründe hem de gıda endüstrisinde doğru bilinen yanlışları masaya yatırdıklarını açıkladı. Gıda okuryazarlığının artması için sürekli çabaladıklarını söyleyen Sidar, “TÜGİS’in Sürdürebilirlik Akademisi işbirliği ile düzenlediği 9. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’ne imza attık. İklim değişikliği, su krizi gibi gelişmelerin ve gıdanın en son durağı olan tüketiciye varana kadar yol haritasında karşılaşılan aksaklıkları merkeze alarak, hep birlikte çözümler ürettik” ifadesini kullandı.

ÇÖZÜM ODAKLI GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Sidar, TÜGİS olarak işçi-işveren ve kamu arasında yapıcı diyaloglar ve çözüm odaklı görüşmelerle, sektör sorunlarının çözümü için aktif olarak rol aldıklarını vurguladı. Sidar, “Yıl boyunca sanayi ve ticaret odalarına yaptığımız ziyaretlerde gıda sanayimizin güncel durumunu ele alarak çalışma hayatımıza ve genel ekonomiye dair istişarelerde bulunduk. Gıda sanayimizin önde gelen şirketlerinin toplu iş müzakere toplantılarında yer aldık. Gerçekleştirdiğimiz webinar serisiyle de gıda işverenlerini yakından ilgilendiren konuları, alanında uzman isimlerle merceğe aldık” ifadelerini kullandı.

KALİTELİ REKABETİ DESTEKLİYOR

2024 yılına ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Sidar, “Gıda sektöründe kaliteli rekabetin daha da artmasını destekleyerek, istihdamın korunması ve geliştirilmesi için işçi haklarının daha da güçlendirilmesinin TÜGİS olarak takipçisi olacağız. 2024 yılında da sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyor, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak, toplumumuza ve ülkemize değer katmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.