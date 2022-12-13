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Perakende satış hacmi ekimde arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artış kaydetti.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 10:37
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TÜİK açıkladı ekim ayında perakende satış hacmi arttı

Perakende satış hacmi ekimde arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,1 arttı.

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,9 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 133,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 128,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 126,0, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 167,2 arttı.

Perakende ciro ekimde bir önceki aya göre yüzde 6,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,6 arttı.

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