TÜİK açıkladı. Türkiye’de bu durumda 3 kişi var

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin nüfusunu açıkladı. Türkiye’nin nüfusu geçen yıl 2022'ye göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

TÜİK’in açıkladığı en çarpıcı bilgi ise Türkiye’de sadece köyde tek yaşayan 3 kişi var.

Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe ve Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu köylerinde 1'er kişi yaşıyor. Dolayısıyla üç köyde sadece kayıtlı birer kişinin yaşadığı belirlendi.

Bu yerler en az insanın yaşadığı yerler olarak kayıtlara geçti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü ise 6 bin 64 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak açıklandı.

İstanbul’da nüfus ise 15 milyon 655 bin 924 olarak duyuruldu.

En az olan şehir ise ise 86 bin 47 ile Bayburt oldu.



EN AZ NÜFUSA SAHİPLER YERLER

Kütahya'nın Emet ilçesi Kalfalar köyü'nde 2, Şırnak'ın merkez ilçesi Cevizdüzü köyü'nde 3, İdil ilçesine bağlı Mağaraköy'de 4, Bingöl'ün Yedisu ilçesi Akımlı köyü'nde 4, Çanakkale'nin Çan ilçesi Kazabat, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dilekli, Kars'ın Kağızman ilçesi Evyapan ve Siirt'in Pervari ilçesi Kovanağzı köylerinde 5'er kişi yaşıyor.