TÜİK açıkladı. Üniversite eğitimi yüzde 127 zamlandı

TÜİK, Eylül ayı için enflasyon oranlarını açıkladı. istatistiklere göre üniversite eğitimi eylül ayında yüzde 127 zamlandı

KAYNAK: İHA
TÜİK açıkladı. Üniversite eğitimi yüzde 127 zamlandı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Eylül ayında fiyatı en fazla artan kategori üniversite eğitim oldu. Fiyatı gerileyen ürün ise yüzde 4,31 azalışla patates oldu.

Fiyatı en çok artan ürünler şu şekilde; "Üniversite eğitim yüzde 127,72, diğer konaklama hizmetleri yüzde 30,21, otobüs ile şehiriçi yolcu taşımacılığı yüzde 26,9, sosyal hizmetler yüzde 22,81, demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 17,73, sigaralar yüzde 11,08, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 9,52, kahve yüzde 8,31, şeker yüzde 7,75, taze süt yüzde 7,73."

Fiyatı en fazla azalan ürünler ise şu şekilde sıralandı: "Patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 4,31, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 3,98, kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı yüzde 1,3, şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri yüzde 0,19."

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