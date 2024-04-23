‘TÜİK Çocuk’ portalı güncellendi

UNICEF Türkiye Ofisi iş birliğiyle geliştirilen bu portal, çocukların kişisel istatistiklerine erişmelerine olanak tanıyan interaktif özellikler sunuyor. Ayrıca, çocuk hakları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan içeriklere de yer veriliyor. TÜİK’in maskotu “Mod” ve pedagog onaylı içeriklerle zenginleştirilen portal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara sunulmuştur. Portala “https://tuikcocuk.tuik.gov.tr” adresinden ulaşılabilir.

Portal, eğlenceli ve eğitici içeriklerle donatılmış olup, çocukların istatistik kavramlarını kolayca öğrenmelerini sağlıyor.