Tüketen 10 yaş gençleşiyor. Bir haftada damarları pırıl pırıl yapıyor. Bilim insanları açıkladı

Editör: Ali Öncü

Besinlerin içindeki bazı maddelerin, yaşam süresine etki ettiği araştırmalarla ortaya kondu.

Meyvelerin sağlığa faydalı olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçekti. Ancak son zamanlarda bir meyvenin kan dolaşımına yaptığı etki dikkat çekti.

Frenk üzümü adlı bu meyve, kan dolaşımını %45 oranında artırarak, ömrü uzatıyor.

Chichester Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, frenk üzümünün damar sağlığıyla ilgili önemli özellikleri incelendi ve olumlu sonuçlar elde edildi.

Profesör Mark Willems, bir haftalık tüketimin bile kan dolaşımı sağlığını iyileştirdiğini ve yaklaşık 10 yıl gençleştirdiğini söyledi.

FRENK ÜZÜMÜ FAYDALARI NELERDİR?

-Sindirim sistemini rahatlatır, hazımsızlığa bağlı gelişen gaz ve ağrı gibi şikayetleri önler.

-Cildin nemlenmesini sağlar ve yaşlanma etkilerini geciktirir.

-Frenk üzümü fidanı yapraklarından yapılan çay romatizma ve gut gibi rahatsızlıklar iyi gelir.

-Yüksek miktarda B ve C vitamini içerir ve bağışıklığı kuvvetlendirir.

-Zengin bir mineral deposu olan frenk üzümü fosfor, manganez, demir, bakır ve potasyum kaynağıdır.

-Lifli yapısıyla sindirim sistemini rahatlatır, bağırsakları çalıştırarak kabızlığı önler.

-Kan şekerinin dengede tutulmasını sağlar.

-Terleyerek zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve ateşi düşürür.

-Karın ve karaciğer bölgelerinde oluşabilen kramp, ağrı ve huzursuzlukların azalmasına yardımcı olur.

-Böbreklerin çalışmasını destekleyerek idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşı gibi sorunların oluşumunu önler.