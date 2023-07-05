Tüketenler kalp krizi geçirmiyor. Ünlü profesör açıkladı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Yeni Zelanda kuş üzümünün kalp krizini önlediğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

KALP KRİZİNİ NASIL ÖNLÜYOR?

Chichester Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mark Willems şunları söyledi:

“Potasyum kan basıncını düşürebilirken, GLA kalpteki hücrelerin hasara direnmesine yardımcı olur ve kan damarlarındaki trombosit kümelenmesini yavaşlatıyor.

Çok yüksek antosiyanin içeren Yeni Zelanda kuş üzümünden elde edilen ekstraktın ise kalp ve damar sağlığı üzerinde hem çok hızlı hem de büyük çapta etkisi olduğu görülüyor.”

KUŞ ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI

-Kabızlık ve şişkinliğe iyi gelerek sindirim sistemini en doğru şekilde çalıştırıyor.

-Damar tıkanmalarını engelliyor.

-Cilt sağlığını koruyor ve cilde parlaklık kazandırıyor.

-Tansiyon ve kolesterolü dengede tutuyor.

-Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

-Solunum problemlerine yardımcı oluyor.

-Kanserli hücrelere karşı savaşıyor

-Kansızlık problemi yaşayan kişilerin kan seviyelerini yükseltiyor.

-Kan basıncını dengeliyor.

-Kalp ve sinirlere iyi geliyor.

KUŞ ÜZÜMÜ NASIL KULLANILIR? NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Gün içinde bir avuç tüketilmesi yeterli olduğu bildirildi.

Kuş üzümü yemeklerde; pilav, sarma ve dolma yapımında kullanılabilir. Bunun dışında tatlılarda; kek ve aşure yapımında da oldukça kullanılır. Tabi bir de bunların dışında kullanıldığı birkaç alan vardır.

Son zamanlarda çeşitli kokularda, parfüm ve deodorantlarda da kuş üzümü kullanıldığı bilinmektedir.

Kuş üzümü faydaları aşırıya kaçmadan tüketilirse sağlanabilir. Bu nedenle kuş üzümü tüketirken diyetisyeninize danışın.