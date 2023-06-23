Solucanotu kalp rahatsızlıklarına iyi geliyor

Kalp rahatsızlıklarında kullanılan solucanotunun faydaları dikkat çekti. Solucanotuyla ilgili detaylar...

Solucanotu kalp rahatsızlıklarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kalp rahatsızlıklarında kullanılan solucanotunun faydaları dikkat çekti. Solucanotuyla ilgili detaylar...

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur. Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

KALP KRİZİNİN 12 BELİRTİSİ

- Göğüs Ağrısı, Baskı veya Rahatsızlık Hissi

-Yansıyan Ağrı

-Terleme

-Halsizlik

-Nefes Darlığı

-Sersemlik

-Çarpıntı

-Sindirim Problemleri

-Bacakların, ayak ve bileklerin şişmesi

-Hızlı ve düzensiz kalp atışları

-Öksürük

-Vücut ağırlığında ani değişim-kilo alma veya verme

SOLUCANOTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Taze bitkinin çiçekleri kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

Yarım kahve kaşığı solucanotu demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynarsu ilave edilerek 5-10dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI: Zehirli olaması nedeniyle tarife uyularak çayı içilmeli ve 4 haftadan fazla kullanılmamalıdır.
Gebelikte soluncanotu alınmamalıdır.

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