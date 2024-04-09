Tüketiciler en çok ayıplı malları şikayet etti

Ticaret Bakanlığı "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na gelen çağrıların en çok ayıplı mallar için arandığını açıkladı. .

Tüketici hattına 2022'de 333 bin 438 başvuru yapılırken, geçen yıl bu sayı 385 bin 682'ye yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise tüketiciler, hatta 102 bin 319 başvuru yaptı.

Bakanlık değerlendirmesinde, tüketicilerin en çok ayıplı mal ve hizmetler konusunda şikayette bulunması dikkati çekti. Bu dönemde gelen başvuruların yüzde 45,6'sını (46 bin 696) bu konu başlığı oluşturdu. Tüketicilerin en çok şikayet ettiği ikinci konu, 19 bin 381 (yüzde 18,9) ile mesafeli sözleşmeler oldu.

Bakanlık denetim çalışmalarını sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa koşullarında yaşanan değişiklikleri, sektörün genel özelliklerini, tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimleri ve tüketicilerden aldığı şikayet başvurularını dikkate alarak denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığının bu yılın ilk çeyreğinde 171 milyon lira para cezası uygulandı.Bu kapsamdaki denetimler sonucunda geçen yıl yaklaşık 713 milyon lira, 2024 yılının ilk üç ayında ise yaklaşık 171 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara ilişkin ise geçen yıl 114 milyon lira idari para cezası uygulanırken, bu yılın ilk çeyreğinde 65 milyon lira ceza kesildi.