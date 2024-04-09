Tüketiciler en çok ayıplı malları şikayet etti

Kaynak: AA
Tüketiciler en çok ayıplı malları şikayet etti
Ticaret Bakanlığı'nın "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na en çok şikayet ayıplı mallarla ilgili geldi. 102 Bin çağrıdan yüzde 45,6 ayıplı mallarla ilgili telefon edildiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na gelen çağrıların en çok ayıplı mallar için arandığını açıkladı. .

Tüketici hattına 2022'de 333 bin 438 başvuru yapılırken, geçen yıl bu sayı 385 bin 682'ye yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise tüketiciler, hatta 102 bin 319 başvuru yaptı.

Bakanlık değerlendirmesinde, tüketicilerin en çok ayıplı mal ve hizmetler konusunda şikayette bulunması dikkati çekti. Bu dönemde gelen başvuruların yüzde 45,6'sını (46 bin 696) bu konu başlığı oluşturdu. Tüketicilerin en çok şikayet ettiği ikinci konu, 19 bin 381 (yüzde 18,9) ile mesafeli sözleşmeler oldu.

Bakanlık denetim çalışmalarını sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa koşullarında yaşanan değişiklikleri, sektörün genel özelliklerini, tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimleri ve tüketicilerden aldığı şikayet başvurularını dikkate alarak denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığının bu yılın ilk çeyreğinde 171 milyon lira para cezası uygulandı.Bu kapsamdaki denetimler sonucunda geçen yıl yaklaşık 713 milyon lira, 2024 yılının ilk üç ayında ise yaklaşık 171 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara ilişkin ise geçen yıl 114 milyon lira idari para cezası uygulanırken, bu yılın ilk çeyreğinde 65 milyon lira ceza kesildi.

İlgili Haberler
Bayram öncesi dolar uçuşa geçti
Bayram öncesi dolar uçuşa geçti
Son Haberler
İstanbul'dan Uludağ cam gibi göründü. Tatilciler İstanbul'u terk edince Gündem
İstanbul'dan Uludağ cam gibi göründü. Tatilciler İstanbul'u terk edince
AİHM’den Osman Kavala ile ilgili flaş karar Gündem
AİHM’den Osman Kavala ile ilgili flaş karar
UEDAŞ ekipleri bayram mesaisinde Yerel Haberler
UEDAŞ ekipleri bayram mesaisinde
Ücretsiz arsa dağıtıyorlar. Önce gidenler en güzel yerleri alıyor Ekonomi
Ücretsiz arsa dağıtıyorlar. Önce gidenler en güzel yerleri alıyor
Kadının kocası evi bastı. Balkondan aşağıya donla kaçtı. Alt kattaki teyze süpürgeyle girişti Dünya
Kadının kocası evi bastı. Balkondan aşağıya donla kaçtı. Alt kattaki teyze süpürgeyle girişti
İhracatçıdan yeni dönemde finansman ve kur beklentisi Ekonomi
İhracatçıdan yeni dönemde finansman ve kur beklentisi
Zeynep Bastık bir ilki gerçekleştirdi. Rekor üstüne rekor kırdı Magazin
Zeynep Bastık bir ilki gerçekleştirdi. Rekor üstüne rekor kırdı