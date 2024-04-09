Bayram öncesi dolar uçuşa geçti

Bayramdan hemen önceki günde dolar yeniden uçuşa geçti. Geçtiğimiz hafta 32,00 TL sınır bölgesinde hareketlenen dolar, kendini 32,20’nin üzerinde atarak rekora doğru koşuyor.

Türk Lirası kayıplarını her geçen gün daha da derinleştirmeye devam ediyor. Merkez Bankası’nın aldığı önlemler kayıpları telafi etmede yeterli kalmıyor.

Kur sadece bir hafta sakin kaldı ardından ipten boşalır gibi kendini 32,20’nin üzerine attı.

Sabah 10.10’da dolar/TL 32,21 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL’nin 32,30 seviyesine ulaşması halinde 32,39 seviyesine ulaşarak yükselişlerini hızlandırabilir.

Euro/TL tarafında da görünüm aynı saat diliminde 34,98 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL’nin 35,03 TL’nin üzerine çıkması halinde 35,09 seviyesine ulaşabilir.

Bu hafta yurtiçinde bayram tatili sebebiyle piyasalar kapalı olurken, ABD tarafında kritik enflasyon verisi takip dilecek. Gelecek haber akışları piyasalar üzerinde hareketlilik oluşturabilir.