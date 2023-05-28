Tüketiciler Oto Ekspertiz Yaptırmadan Araç Satın Almıyor!

Oto ekspertiz yaptırmak otomobil piyasası için oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Doğru bilgilerin elde edilmesini sağlamak, otomobil sektöründeki güveni arttırmak, sorunların önlenmesine yardımcı olmak ve sağlıklı bir alım satım süreci oluşturmak için oto ekspertiz her geçen gün kritik bir öneme sahip oluyor. Otorapor Oto Ekspertiz tarafından yapılan piyasa araştırması ve analizlerin sonucunda her 10 müşteriden 9’u oto ekspertiz yaptırmadan araç satın almıyor.

Otomobil Piyasası Oto Ekspertize Yöneliyor

Otomobiller, Türkiye'deki tüketiciler için hayatlarını kolaylaştıran ve hareketliliklerini sağlayan önemli bir araç haline gelmiştir. Türkiye'nin büyük şehirlerinde trafik sıkışıklığına rağmen, bir otomobile sahip olmanın avantajları birçok kişi için vazgeçilmezdir. Özellikle son yıllarda otomobilin bir yatırım haline dönüşmesi sonucunda piyasada olan talep her geçen gün katlanarak artıyor. Talebin artmasına paralel olarak alıcılar ve satıcılar için otomobil alım-satım süreci bazı belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. İşte tam bu noktada profesyonel oto ekspertizin hayati önemi devreye giriyor.

Oto Ekspertiz Yaptırma Oranında Önemli Artış

Otorapor yetkililerinin yapmış oldukları değerlendirmelere göre ekspertizi yapılarak satılan araç sayısının oranı geçmiş yıllara oranla %50’ye yakın bir artış kaydetti. Alıcıların satın alacakları araca güvenmelerini ve satıcıların da araçlarının gerçek durumu hakkında doğru bilgiye ulaşma ihtiyacından dolayı sıklıkla Otorapor’u tercih ettiğini belirten yetkililer, önümüzdeki süreçte de bu talebin artarak devam edeceğini tahmin ediyor. Otomobillerin değerli birer yatırım aracı haline gelmesi, tüketicilerin kendilerini dolandırıcılardan koruma isteği ve riski minimuma indirme çabası gibi etkenler bu talebin artmasını doğrudan etkiliyor.

Kısa Vadede Otomobil Piyasasında Sıçrama Bekleniyor

Otomobil sektörünü de kısa vadede değerlendiren Otorapor analistleri, 2023 yılında oldukça hareketli geçen otomobil sektörünün, seçimin sonuçlanmasıyla birlikte otomobil sektörünü derinden etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda yeni bir ivme yakalayabileceğini ve Kurban Bayramı ile birlikte zirveye ulaşabileceğini ön görüyor.

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