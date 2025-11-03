Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA), Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 2025-2026 sezonuna da müthiş başladı. Hemen hemen her maça damga vuran Alperen Şengün, tarihe geçti ve dünya basınının manşetlerine taşındı.

ALPEREN ŞENGÜN’DEN BENZERSİZ BAŞARI

NBA’in 5. haftasında Boston Celtics ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Houston kazanırken, Alperen Şengün istatistikleriyle bir kez daha göz doldurdu. 23 yaşındaki oyuncu, yeşil-beyazlılara karşı 16 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle oynadı ve triple-double’ın kıyısından döndü.

Bu istatistiklerin ardından Alperen Şengün, NBA’de bir sezonun ilk 5 maçında +20 sayı, +5 ribaunt ve +5 asist ortalaması yakalayan en genç pivot olarak tarihe geçti.

ALPEREN ŞENGÜN DÜNYA BASININDA

Alperen Şengün’ün bu başarısına dünya basını da kayıtsız kalamadı. Yıldız oyuncuya çokça methiye düzüldü.

İşte Alperen Şengün için atılan başlıklardan bazıları;

"Alperen Şengün tarihe geçti" (Arjantin basını)

"Genç Türk imkansızı başardı" (Amerikan basını)

"Alperen’den inanılmaz istatistik" (İspanyol basını)

"Alperen Şengün durdurulamıyor" (Çin basını)

"Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi basketbolcu" (Hırvat basını)