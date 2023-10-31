Tüm kış hastalıklarından koruyor. Günde bir avuç yiyen bir daha hastalanmıyor

Kış aylarında havaların soğuması ile birlikte hastalıklara yakalanma riski de artıyor. Tüm kış ellerde peçeteler ve toplum içinde öksürüklerin iyice yaydığı hastalıklardan kendinizi korumak için ise bazı önlemler alabilirsiniz.

Kış aylarının gelişi ile birlikte hem sistemsel hem de dönemsel hastalıklara yakalanma riski iyice arttı. Tüm kış hasta yatmak istemeyenler için doğal besinlerin mucizevi etkileri de yeniden hatırlanmaya başladı. Bu süreçte kuruyemişlerin önemi arttı.

KURUYEMİŞLER

İçerdikleri sağlıklı yağ asitleri sayesinde antioksidan özelliği gösteren kuruyemişlerin günde 1 avuç kadar tüketilmesi bağışıklığı güçlendirir.

Kavrulmamış çiğ halleri ile tüketilen kuruyemişler E vitamini bakımından da zengindir. Daha çok badem ve ceviz tüketerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

KURUYEMİŞİN FAYDALARI

-Sindirim Sistemini Düzenler

-Cilt Sağlığını Destekler

-Vücudunuzu İçeriden Besler

-Kilo Vermeye Yardımcı Olur

-Gerekli Vitaminleri ve Mineralleri Almanızı Sağlar

-Beyin Sağlığını Destekler

-Yaşlanmanın Etkilerini Azaltır

-Kansere Karşı Savaşmanıza Yardımcı Olur

-Tip 2 Diyabeti Kontrol Altına Almaya Yardımcı Olur

Kalp Krizi ve İnme Riskini Azaltır