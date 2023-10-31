Tüm kış hastalıklarından koruyor. Günde bir avuç yiyen bir daha hastalanmıyor

Tüm kış hastalıklardan korunmak için günde 1 avuç kuruyemiş yemenin önerilmesi dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tüm kış hastalıklarından koruyor. Günde bir avuç yiyen bir daha hastalanmıyor

Kış aylarında havaların soğuması ile birlikte hastalıklara yakalanma riski de artıyor. Tüm kış ellerde peçeteler ve toplum içinde öksürüklerin iyice yaydığı hastalıklardan kendinizi korumak için ise bazı önlemler alabilirsiniz.

Kış aylarının gelişi ile birlikte hem sistemsel hem de dönemsel hastalıklara yakalanma riski iyice arttı. Tüm kış hasta yatmak istemeyenler için doğal besinlerin mucizevi etkileri de yeniden hatırlanmaya başladı. Bu süreçte kuruyemişlerin önemi arttı.

KURUYEMİŞLER

İçerdikleri sağlıklı yağ asitleri sayesinde antioksidan özelliği gösteren kuruyemişlerin günde 1 avuç kadar tüketilmesi bağışıklığı güçlendirir.

Kavrulmamış çiğ halleri ile tüketilen kuruyemişler E vitamini bakımından da zengindir. Daha çok badem ve ceviz tüketerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

KURUYEMİŞİN FAYDALARI

-Sindirim Sistemini Düzenler

-Cilt Sağlığını Destekler

-Vücudunuzu İçeriden Besler

-Kilo Vermeye Yardımcı Olur

-Gerekli Vitaminleri ve Mineralleri Almanızı Sağlar

-Beyin Sağlığını Destekler

-Yaşlanmanın Etkilerini Azaltır

-Kansere Karşı Savaşmanıza Yardımcı Olur

-Tip 2 Diyabeti Kontrol Altına Almaya Yardımcı Olur

Kalp Krizi ve İnme Riskini Azaltır

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
42 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Çayırova’da yakalandı Gündem
42 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Çayırova’da yakalandı
İstanbul Barosu'ndan Can Atalay açıklaması: Hukuk üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır Gündem
İstanbul Barosu'ndan Can Atalay açıklaması: Hukuk üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır
Seyir halindeki TIR alev alev yandı Gündem
Seyir halindeki TIR alev alev yandı
Seçim öncesi şok iddia! AKP, dolar kurunu bir gecede 7 lira birden düşürecek... Ekonomi
Seçim öncesi şok iddia! AKP, dolar kurunu bir gecede 7 lira birden düşürecek...
Gençlerbirliği kupada uzatmalarda turladı Spor
Gençlerbirliği kupada uzatmalarda turladı
Kelaynaklara 'kırmızı' koruma! Dünyada sadece Nil Vadisi ve Birecik’te görülüyor Yaşam
Kelaynaklara 'kırmızı' koruma! Dünyada sadece Nil Vadisi ve Birecik’te görülüyor
Antalya'da kaçak tütün ve elektronik eşya satan 6 şüpheli yakalandı Gündem
Antalya'da kaçak tütün ve elektronik eşya satan 6 şüpheli yakalandı