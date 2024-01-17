Tüm kuryelerde zorunlu olacak. Resmen açıklandı

Uraloğlu, bu konuda Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın soru önergesine yanıt verdi.

Uraloğlu, planlanan yönetmelik değişikliği kapsamında, motokuryelerin giyecekleri yeleklerin üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın U-Net otomasyon sistemi aracılığıyla verilecek numaraların bulunacağını belirtti. Uraloğlu, “Bakanlığımız tarafından hazırlanan taslak yönetmelik değişikliğinde, motokurye hizmeti verenlerin reflektif yelek giymesi, bu yeleklerde ‘Kurye’ ifadesinin ve Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen firmalara verilen U-Net numarasının bulunması planlanmaktadır.” dedi.

Uraloğlu, mevzuat kapsamında düzenlemeler yapılacağını ve kurye işletmeciliği yapanların hak ve yükümlülüklerinin düzenleneceğini bildirdi.

2022 yılında yapılan Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliği ile motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerinin akşam saatlerinde reflektif giysiler giymesi zorunlu hale getirilmişti.

U-NET NUMARASI NEDİR VE NE İŞE YARAR?

U-Net numarası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın otomasyon sistemi üzerinden yetkilendirilen firmalara verilen bir numaradır. Bu numara, özellikle motokuryelerin giyeceği yelekler üzerinde yer alacak ve bu sayede motokurye hizmeti veren firmaların kolayca tanınmasını sağlayacaktır. Bu düzenleme, motokurye işletmeciliği yapanların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla planlanmıştı.