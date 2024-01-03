Başakşehir'de motokuryenin kamyonun altına kalarak öldüğü kaza kamerada

Başakşehir'in Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Seyir halinde ilerleyen kamyon şoförü F.K, kör noktada kalarak kamyonun önüne geçen, motokurye Feridun Kaplaner'e çarparak ezdi.

EZİLEREK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların Olay yerine sağlık ekiplerini çağırmasıyla Kaplaner'in hayatını kaybettiğini tespit edildi. Kamyon şoförü F.K. olay yerine gelen kuryelerden korktuğu için kaza yerinden kaçarak emniyete gidip teslim olduğu bildirildi. Feridun Kaplaner'in kamyon altında kalarak hayatını kaybettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.