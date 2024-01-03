Başakşehir'de motokuryenin kamyonun altına kalarak öldüğü kaza kamerada

Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir'de motokuryenin kamyonun altına kalarak öldüğü kaza kamerada
Başakşehir'de motokurye Feridun Kaplaner'in kamyonun altında kalarak öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Başakşehir'in Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Seyir halinde ilerleyen kamyon şoförü F.K, kör noktada kalarak kamyonun önüne geçen, motokurye Feridun Kaplaner'e çarparak ezdi.

EZİLEREK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların Olay yerine sağlık ekiplerini çağırmasıyla Kaplaner'in hayatını kaybettiğini tespit edildi. Kamyon şoförü F.K. olay yerine gelen kuryelerden korktuğu için kaza yerinden kaçarak emniyete gidip teslim olduğu bildirildi. Feridun Kaplaner'in kamyon altında kalarak hayatını kaybettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

basaksehir039de-motokuryenin-kamyonun-altina-kalarak-oldugu-kaza-kamerada-2801-dhaphoto1.jpg

basaksehir039de-motokuryenin-kamyonun-altina-kalarak-oldugu-kaza-kamerada-2801-dhaphoto2.jpg

basaksehir039de-motokuryenin-kamyonun-altina-kalarak-oldugu-kaza-kamerada-2801-dhaphoto3.jpg

basaksehir039de-motokuryenin-kamyonun-altina-kalarak-oldugu-kaza-kamerada-2801-dhaphoto4.jpg

Son Haberler
TİP'ten Yargıtay'a çok sert Can Atalay tepkisi. 'Darbeye ve darbecilerle geçit vermeyeceğiz' Gündem
TİP'ten Yargıtay'a çok sert Can Atalay tepkisi. 'Darbeye ve darbecilerle geçit vermeyeceğiz'
Süper Lig'in yeni hakemleri açıklandı. 5 ünlü hakem küme düştü Spor
Süper Lig'in yeni hakemleri açıklandı. 5 ünlü hakem küme düştü
Sivas'ta tarım aletleri satılan iş yerinde yangın Gündem
Sivas'ta tarım aletleri satılan iş yerinde yangın
72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'in sahibinden skandal savunma. “Depremin şiddeti çok ağır olduğu için yıkıldı” Gündem
72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'in sahibinden skandal savunma. “Depremin şiddeti çok ağır olduğu için yıkıldı”
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi. Maça saatler kala paylaştı Spor
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi. Maça saatler kala paylaştı
Borsa günü düşüşle tamamladı Gündem
Borsa günü düşüşle tamamladı