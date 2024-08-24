Tuna Kiremitçi ilginç muhalefet tarzıyla Twitterdan bomba yağdırdı. İronik eleştirilerini Erdoğan’a yöneltti

Müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

İlginç bir muhalefet tarzı sergileyen Kiremitçi, “Milletçe fakirlik yaşamıyoruz. Nefsimizi terbiye fırsatı yaşıyoruz. Sarayın pencereleri bunun nuruyla ışıldıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bize bunu nasip ederek ümmete örnek oluyor. Allah torunlarımızın ömründen alsın ona versin. Prada çantalara zeval gelmesin.” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı farklı bir dille eleştirdi.

Paylaşımlarına ara vermeyen ünlü sanatçı “İngiltere’ye botla giden kaçak göçmen sayısında Türkler, Suriye’yi geçti” konulu haberi “Bu gurur da Sayın Cumhurbaşkanımızın” diyerek alıntıladı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın nezaket denen Batı özentiliğine yirmi iki yıldır zinhar tenezzül etmeyerek milletimizin gönlünü kazandığını belirten Kiremitçi, “Kaba olma hürriyeti insanımızın kırmızı çizgisidir.” diyerek sözlerini noktaladı.