Tunalı Hilmi'nin numaracı kedisi Fiko, caddeyi birbirine kattı

Ankara'nın ünlü Tunalı Hilmi Caddesi'nde adeta bir fenomen haline gelen Fiko isimli sarman kedi, bugün yine caddeyi birbirine kattı. Fiko, çatıda kaldım numarasıyla insanların dikkatini çekerek yardım istiyor. Çatıya çıktıktan sonra inemiyormuş gibi yapıp miyavlayan kedi, vatandaşların dikkatini çekiyor ve itfaiye ekiplerine haber veriliyor. Fiko, aslında inebileceği yerlerden inebildiği halde bu numarasıyla Tunalı caddesinde adeta bir ün kazanmış durumda. Yoldan geçenler, Fiko'nun bu taktiğini bilmedikleri için defalarca itfaiyeyi arayarak kediye yardım etmeye çalışıyor. Fiko'nun bu ilginç taktiği, Tunalı Hilmi Caddesi'nde gülümsemelere sebep oluyor ve sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.