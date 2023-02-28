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Tunç Soyer: Bu enkazdan bambaşka bir Türkiye doğacak

Tunç Soyer, “Bütün bu enkazdan bambaşka bir Türkiye doğacak. İyi insanların, kocaman yürekli insanların Türkiye’si olacak” dedi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 17:01
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Tunç Soyer: Bu enkazdan bambaşka bir Türkiye doğacak

Tunç Soyer: Bu enkazdan bambaşka bir Türkiye doğacak
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ANKA'da yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren Hatay’da depremzedelere şifa dağıtan Eşrefpaşa Hastanesi personeline bugün teşekkür ziyaretinde bulundu. Eşrefpaşa Hastanesi’ne giden Başkan Soyer’e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı eşlik etti.

Başhekim Op. Dr. Kadir Devrim Demirel, Başhekim Yardımcıları Yavuz Uçar, Arif Kutsi Güder ve Filiz Dağ ile hastane personelinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Tunç Soyer, “Size bütün kalbimle çok teşekkür ediyorum. Sizin varlığınız bizlere o kadar büyük güç, o kadar büyük umut ki. Sizinle gerçekten gurur duyuyorum. Biz, sadece yemek yardımı, gıda yardımı yapmıyoruz. Sahra hastanesi de kurduk. Bu, bambaşka bir şey. Büyük gurur. Çok zor şartlarda mesleğinizi yaptığınız için size minnettarım” diye konuştu.

SOLUNUM CİHAZLARI DEPREM BÖLGESİNDE

Löwenstein Medical Şirketi’nin hibe ettiği toplam 100 bin euro değerinde 5 solunum cihazını deprem bölgelerinde kullanacaklarını söyleyen Soyer, “Sahra hastanemiz, tüm donanımlarıyla depremzedelere kucak açıyor. 6 Şubat’tan bugüne kadar 4 ambulans ekibi ve 4 dönüşümlü ekip olmak üzere 100 kişi bölgede görev yaptı. Cuma günü 22 kişi daha görev yerlerinde olacak” dedi.

“ZOR GÜNLERİ BİRBİRİMİZE DESTEK ÇIKARAK AŞACAĞIZ”

Yüz yıl önce bu topraklarda çok büyük acılar yaşandığını dile getiren Tunç Soyer, “Kurtuluş Savaşı, işgal, bütün bu yıkımlar yaşanmış. Bütün halk enkaz altında kalmış. Şimdi bu yaşadığımız felaketi, birlikte halk olarak verdiğimiz mücadeleyi, dayanışma ruhunu o zamanlara benzetiyorum. Bütün bu enkazdan bambaşka bir Türkiye doğacak. İyi insanların, kocaman yürekli insanların Türkiye’si olacak. Böyle bir ülke kurmaya çok az kaldı, biliyorum. Bu enkazın altından yepyeni, pırıl pırıl bir Türkiye yaratacağız. Bu zor günleri el ele, birbirimize destek çıkarak aşacağız” diye konuştu.

EŞREFPAŞA’NIN HATAY ŞUBESİ

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ilk gününden itibaren Hatay’da depremzedelere kucak açan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eşrefpaşa Hastanesi, bölgede sahra hastanesi kurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu çadırkente bir kilometre uzaklıkta yer alan Eşrefpaşa Sahra Hastanesi, İzmir’deki imkanları Hatay’a taşıdı. Sahra hastanesinde, muayenehane ve yatakhane çadırları, gezici ameliyathane, mobil röntgen aracı, mobil diş ünitesi, gezici diş aracı, ambulans, laboratuvar, mobil ultrason, eczane çadırı bulunuyor. Sahra hastanesinde nöbetleşe uzman hekim ve sağlık personeli görev yapıyor. Böylelikle depremzedeler, bir hastaneden alabileceği sağlık hizmetini burada alabiliyor.

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