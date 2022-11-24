﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Tunceli Perbaş Turizm, bünyesinde Beden İşçisi olarak istihdam etmek üzere 7 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK
18 YAŞINI BİTİRMİŞ OLMAK
ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK VEYA MUAF OLMAK
KAMU HAKLARINDAN MAHRUM BULUNMAMAK
HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN EMEKLİ VEYA YAŞLI AYLIĞI
ALMAMIŞ OLMAK
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
NUFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ DİPLOMA-EHLİYET-ÖĞRENİM DURUM BELGESİ)
SABIKA KAYDI
İKAMETGAH 2 ADET FOTOĞRAF
VUKATLI NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.