﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Tunceli Perbaş Turizm, bünyesinde Beden İşçisi olarak istihdam etmek üzere 7 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK

18 YAŞINI BİTİRMİŞ OLMAK

ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK VEYA MUAF OLMAK

KAMU HAKLARINDAN MAHRUM BULUNMAMAK

HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN EMEKLİ VEYA YAŞLI AYLIĞI

ALMAMIŞ OLMAK

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

NUFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ DİPLOMA-EHLİYET-ÖĞRENİM DURUM BELGESİ)

SABIKA KAYDI

İKAMETGAH 2 ADET FOTOĞRAF

VUKATLI NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ