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Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak

Tunceli Perbaş Turizm, bünyesinde Beden İşçisi olarak istihdam etmek üzere 7 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:57
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Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak

Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Tunceli Perbaş Turizm, bünyesinde Beden İşçisi olarak istihdam etmek üzere 7 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 olarak açıklandı.

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﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
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