Tunceli'de 4 günlük eylem yasağı

Tunceli Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

KAYNAK: DHA
Tunceli'de 4 günlük eylem yasağı

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında, kanunun suç saymadığı eylemlerle ilgili açık ve kapalı yerlerde basına veya belirli bir topluluğa yapılan açıklamalar, temel hak ve özgürlükler arasında yer almaktadır. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelen bu hak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile anayasalarda güvence altına alınmış olup, gerektiğinde kanunla sınırlandırılabileceği de temel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu hak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 25’inci, 26’ncı ve 34’üncü maddeleri ile esasları belirlenerek güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni, kamu güvenliğinin ve kamu sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla yapılacak olan her türlü eylem ve etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17’nci ve 19’uncu maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği basın açıklaması ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli İl sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinliklerin 12 Ekim 00.01 ile 15 Ekim günü saat 23.59’a kadar 4 gün süreyle mülki idari amirin iznine bağlanması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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