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Tunceli'de eylem yasağı

Tunceli Valiliği, kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere 5 gün süreyle yasak getirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 17:22
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Tunceli'de 5 gün süreyle eylem yasağı

Tunceli'de eylem yasağı
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Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada,  kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere 5 gün süreyle yasak getirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Toplumsal huzuru tehdit edebilecek olası olayların önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.Maddesi hükümleri gereğince; kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören kutlama ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları genelinde  tüm umuma açık alanlarda; yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stand açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak/taşımak vb. eylem ve etkinliklerin 07.01.2023 günü saat 00.01 ile 11.01.2023 günü saat 23.59'a kadar 5 (beş) gün süre ile mülki amirce izin verilenler hariç yasaklanmasına karar verilmiştir. İzinsiz yapılacak olan hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmeyecek olup alınan tedbirlerin uygulanmasında ilgili kurumlarımıza yardımcı olunması hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.  (AA)

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