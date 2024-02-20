Tunceli'de çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti

​12 Ocak tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonundan dengesini kaybederek yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Çelikdemir, yoğun bakımdaki tedaviye cevap vermeyince, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Tunceli Belediyesi de konu ile ilgili inceleme başlattı. Çelikdemir, akşam saatlerinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.