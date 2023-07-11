Tunceli’de kaza: 4 yaralı

Tunceli’de 2 araç kazaya karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Tunceli’de kaza: 4 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza Tunceli-Erzincan Karayolu'nun 15. kilometresinde bulunan Meşeyolu köyü köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen 2 aracın çarpışması sonucu, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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