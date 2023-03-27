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Kafası tenekeye sıkışan koyun kurtarıldı

Tunceli'de kafasına kutu teneke sıkıştığı için sürüden ayrılan koyun, yoldan aracıyla geçen bir tamirci tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:13
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Tunceli'de koyun kurtarma operasyonu

Kafası tenekeye sıkışan koyun kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kafası kutu tenekeye sıkışan koyunu yolda geçen tamircisi kurtardı.

Çemişgezek ilçesi Vişneli köyü yakınlarında kafasına kutu teneke sıkıştığı için sürüsünden ayrılan koyunu, yoldan aracıyla geçen beyaz eşya tamircisi Hamit Duman fark etti. Aracından inen Duman, yönünü bulamayan ve tenekeyi kendi çabasıyla çıkarmak için kafasını yere sürten koyuna müdahale etti. Duran tenekeyi koyunun kafasından çıkartarak serbest bıraktı.

Koyunun boynundan kutu tenekeyi çıkardıktan sonra yoluna devam eden Hamit Duman, "Beyaz eşya tamiri için Aşağıbudak köyüne gidiyorumdum. Vişneli köyünün yakınlarında kafası kutu tenekeyi sıkışmış koyunu gördüm. Koyun tenekeyi kendi imkanıyla çıkarmak için mücadele içindeydi. Tenekeyi çıkartarak hayvanı köyünün yoluna bırakarak kendi yoluma devam ettim" dedi.

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