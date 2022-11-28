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Tunceli’de teröristlere ağır darbe

Tunceli’de Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonu'nda teröristlere ait sığınak ve içerisinde de çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:43
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Tunceli’de teröristlere ağır darbe

Tunceli’de teröristlere ağır darbe
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İHA'nın haberine göre, Tunceli Valiliği, Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli merkez kırsalında operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Baskında 1 adet sığınak, içerisinde 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet av tüfeği, 7 adet el telsizi, 2 adet el bombası fünyesi, 238 adet bixi ve Kalaşnikof mühimmatı, 4 adet aydınlatma fişeği, 14 adet telsiz anteni ve çok miktarda yaşamsal malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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