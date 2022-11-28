Tunceli’de teröristlere ağır darbe

İHA'nın haberine göre, Tunceli Valiliği, Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli merkez kırsalında operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Baskında 1 adet sığınak, içerisinde 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet av tüfeği, 7 adet el telsizi, 2 adet el bombası fünyesi, 238 adet bixi ve Kalaşnikof mühimmatı, 4 adet aydınlatma fişeği, 14 adet telsiz anteni ve çok miktarda yaşamsal malzemenin ele geçirildiği belirtildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.
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