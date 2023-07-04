Tunceli’de yangın

Tunceli’de bir köyde çıkan ev yangınında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tunceli’de yangın

(İHA) Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karşılar köyünde bir evde akşam saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 16 yaşındaki A.K.B. ile 15 yaşındaki Y. A. yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw927640-02.jpg

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Trabzonspor sezona Slovenya'da hazırlanıyor Spor
Trabzonspor sezona Slovenya'da hazırlanıyor
Oltu'da sağanak sele dönüştü Yaşam
Oltu'da sağanak sele dönüştü
Evini yakan damadını tüfekle vurdu Yaşam
Evini yakan damadını tüfekle vurdu
Ekonomik kriz derinleşecek mi? Yazarlar
Ekonomik kriz derinleşecek mi?
Suriye politikası Ankara merkezli mi? Yazarlar
Suriye politikası Ankara merkezli mi?
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI Resmi İlanlar
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlanlar
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR