Tunceli'nin yiğit adamı Diyap Ağa'nın Seyit Rıza ve Şeyh Sait için dedikleri ortaya çıktı

Tarihçi yazar Ümit Doğan Tuncelili Diyap Ağa ile ilgili paylaşım yaparak, Diyap Ağa'nın Seyit Rıza ve Şeyh Sait için dediklerini açıkladı.

Tunceli'nin yiğit adamı Diyap Ağa'nın Seyit Rıza ve Şeyh Sait için dedikleri ortaya çıktı

Editör: Osmancan Erok

“Biz Kürt değil Türk'üz” diyerek Atatürk'ün yanında yer alan Tuncelili Diyap Ağa’nın vatana ihanet eden Seyit Rıza ve Şeyh sait için ne dediği gün yüzüne çıktı.

Tarihçi yazar Doğan, Tuncelili Diyap Ağa’nın Şeyh Sait için “Hain Şeyh Said'i Dersim'e Sokmadık! Şeyh Sait’in isyan ettiğini duyduk, Elazığ’a gelerek hükümeti basmış. Vallahi şaşırdık. Gökten mi indi, yerden mi çıktı bu hain dedik. Bir kısmımız tepelerde bekledik, Dersim’e sokmadık.” dediğini açıkladı.

Diyap Ağa ile ilgili paylaşım yapan Ümit Doğan “Tunceli’nin yiğit adamı o zamanki adıyla Dersimli Diyap Ağa. Böyle bir vatansever dururken Seyit Rıza'yı parlatıp önümüze koyuyorlar. Diyap Ağa’yı anarlar mı? Anmazlar. Neden? Bu memlekette Atatürk ve Cumhuriyete ne kadar düşmansanız maalesef o kadar kıymete binersiniz.” dedi.

Devamında Diyap Ağa’nın sözlerini aktaran Doğan şöyle yazıyor:

Bakın ne diyor Diyap Ağa: Gavur Anadolu’yu sardı. Türklük tehlikeye düştü. İşittik ki Erzurum taraflarında can kurtaran bir paşa çıkmış. Meclis kuracakmış. Hep onu gözledik. Öğrendim ki bu paşanın adı Mustafa Kemal imiş. Bizden iki mebus istedi. İhtiyar halimle vatanı kurtaranların yanına koşmayı, başımı bile vermeyi göze aldım. Bana “gitme, ölürsün” dediler. “Zaten herkes mahvoluyor, varam gidem. Onlara ulaşam, hep beraber ölek!” dedim. (...) Sekiz günde Ankara’ya vardım."

İkinci bir paylaşımında ise Doğan şu ifadeleri kullanıyor:

Diyap Ağa diyor ki: Hain Şeyh Said'i Dersim'e Sokmadık! “Şeyh Sait’in isyan ettiğini duyduk, Elazığ’a gelerek hükümeti basmış. Vallahi şaşırdık. Gökten mi indi, yerden mi çıktı bu hain dedik. Bir kısmımız tepelerde bekledik, Dersim’e sokmadık." Vakit, 27 Mayıs 1925.

14.jpg

12.jpg

ŞEYH SAİT İSYANI

1865 ya da 1866’da Elazığ’ın Palu ilçesinde doğan Şeyh Said, Birinci Meclis’in Bitlis milletvekili Yusuf Ziya tarafından aşiretler arasındaki tanınmışlığı ve sözünün geçmesi nedeniyle gizli Kürt İstiklal komitesi’ne (“Azadi” örgütü) üye yapıldı. Doğu illerindeki aşiretleri dolaşan Şeyh Said, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal’in dinsizliğinden, çıkarılan yasalar ile İslamiyetin, nikah, ırz ve namusun Kuran’ın ortadan kalkacağından, ağaların ve hocaların idam edileceğini veya sürüleceğinden bahseden kara propagandalar yaptı. Şeyh Sait, Cumhuriyete ve devrimlere karşı bir ayaklanma fetvası hazırlayarak devrimlere destek verenlerin canları ve mallarının helal olduğunu yazdı. Şeyh Sait Diyarbakır, Çapakçur, Ergani ve Genç illerinde bir ay kadar dolaştıktan sonra 13 Şubat 1925 tarihinde Piran’daki kardeşinin evine yerleşti. Piran’da jandarmanın 5 suçluyu tutuklama girişimi üzerine çıkan çatışma sebebiyle ayaklanma hareketi planlanandan önce başladı. Şeyh Sait ve adamları Önce Genç ilinin merkezi Darhani’yi ele geçirmiş, bir alayı geri çekilmeye mecbur ettikten ve bir süvari alayını da pusuya düşürdükten sonra, Elazığ’ı almıştır. Daha sonra asiler, Diyarbakır’a yürüyerek şehri ele geçirmek istemişlerse de bundan bir sonuç alamamışlardı. Şeyh Said İsyanı bastırılmasından sonra “Şark İstiklal Mahkemesi” nde yargılanıp idama mahkum edildi. Şeyh Sait ve 47 arkadaşı idam edildi.

DİYAP AĞA KİMDİR?

Diyap Yıldırım, 1852 yılında Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Hozatlı Seyithan Ağa ve Elif Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ovacık-Hozat aşiretlerinden Ferhatuşağı aşiretine mensuptur.2 kez evlilik yaptı. 1. Dünya Savaşı yıllarında ordu komutanı Mustafa Kemal Atatürk ile sıkı bir dostluk kurdu.

Diyap Ağa, Dersimli Binbaşı Hasan Hayri Bey tarafından meclise getirildi. Diyap Ağa, Dersim mebusluğu bittikten sonra memleketi Tunceli'ye geri döndü. Mustafa Kemal Atatürk tarafından Diyap Ağa'ya maaş bağlatıldı. 1932'de Divriği'de öldü. Diyap Ağa'nın mezarı bugünkü Hozat sınırındaki Gözlüçayır köyünde yer almaktadır. “Biz Kürt değil Türk'üz” diyerek Atatürk'ün yanında yer almıştı.

f1wcjv4waaab-mn.png

f1wflxwxoaeecej.jpg

f1wgib9xgaaount.png

İlgili Haberler
Atatürk ile yolunu kesen aşiret üyeleri arasında neler yaşandı?
Biz Kürt değil Türk'üz diyerek Atatürk'ün yanında yer aldı. Seyit Rıza ve Şeyh Sait ihanet ederken Tuncelili Diyap Ağa vatanı savundu
Öne Çıkanlar
Kara çarşafın tarihçesi ve Türkiye’ye girişi
Kara çarşafın tarihçesi ve Türkiye’ye girişi
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Kara çarşafın tarihçesi ve Türkiye’ye girişi Yazarlar
Kara çarşafın tarihçesi ve Türkiye’ye girişi
Trabzonsporlu Maxi Gomez'e teklif yağıyor Spor
Trabzonsporlu Maxi Gomez'e teklif yağıyor
Uzmanından hayat kurtaran akrep ve yılan ısırmaları uyarısı Sağlık
Uzmanından hayat kurtaran akrep ve yılan ısırmaları uyarısı
Dünyada sadece Türkiye'de olan 4 şey belli oldu Dünya
Dünyada sadece Türkiye'de olan 4 şey belli oldu
Uçakta yolcular ve kabin görevlisi bayıldı. Yolcu uçağında olay Dünya
Uçakta yolcular ve kabin görevlisi bayıldı. Yolcu uçağında olay
Kolesterol nedir? Kolesterol belirtileri nelerdir? Kolesterol tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Kolesterol nedir? Kolesterol belirtileri nelerdir? Kolesterol tedavi yöntemleri nelerdir?
İnsanların piknik yaptıkları yer ile hayvanların otladığı yerin farkı. Umarız mesaj anlaşılır Güncel
İnsanların piknik yaptıkları yer ile hayvanların otladığı yerin farkı. Umarız mesaj anlaşılır