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Tunceli-Ovacık karayolu ulaşıma açıldı

Tunceli’de sağanak yağış nedeniyle kapanan Tunceli-Ovacık karayolu ulaşıma açıldı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 09:43
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Tunceli-Ovacık karayolu ulaşıma açıldı

Tunceli-Ovacık karayolu ulaşıma açıldı
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İHA’nın haberine göre, Tunceli genelinde aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yağış nedeniyle Munzur Çayı 2 ayrı noktada taşarken, Tunceli-Ovacık karayolu dün akşam saatlerinde valilik kararıyla ulaşıma kapatılmıştı.

Karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucu, karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan Tunceli Valiliği, Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolunun da kuvvetli sağış nedeniyle acil durumlar dışında kullanılmamasını, acil durumlarda karayolları ekiplerinden destek alınması gerektiğini bildirdi.

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