Tunceli-Ovacık karayolu ulaşıma açıldı

İHA’nın haberine göre, Tunceli genelinde aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yağış nedeniyle Munzur Çayı 2 ayrı noktada taşarken, Tunceli-Ovacık karayolu dün akşam saatlerinde valilik kararıyla ulaşıma kapatılmıştı.

Karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucu, karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan Tunceli Valiliği, Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolunun da kuvvetli sağış nedeniyle acil durumlar dışında kullanılmamasını, acil durumlarda karayolları ekiplerinden destek alınması gerektiğini bildirdi.