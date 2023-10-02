Tünelden çıkan lüks cip hızını alamayarak beton direğe çarptı

Şişli’de Kağıthane Tüneli’nden hızını alamayarak çıkan lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle viyadüğün beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve beraberindeki 3 kişi araçta sıkıştı.

KAYNAK: İHA
Tünelden çıkan lüks cip hızını alamayarak beton direğe çarptı

Olay, saat 04.00 sıralarında Kağıthane Tüneli Şişli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel çıkışında hızını alamayan S. T. kontrolündeki 34 FNM 253 plakalı lüks cip, önce yeşil alana, ardından da viyadüğün beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 dört kişi araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yarım saatlik çalışmalarıyla yaralanan 4 kişi sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü S.T. ağır yaralı olarak, berberindeki H.A., C.A ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cipin duvara çarpmasıyla evine araçtan kopan bir parça girdiğini ve yıldırım gibi bir ses duyduğunu söyleyen Selin Can,

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“Ben karşıdaki blokta oturuyorum. Tam da yağmur yağdığı için camı kapatmaya gittim. Birden önüme şöyle bir parça düştü. Daha sonra yıldırım gibi bir ses duyduk. Dışarı baktığımızda çığlık sesi duyunca koşarak arkadaşlarımla indim.

Sanrım tünelden hızlarını alamamışlar. Bir kurye arkadaşın dediğine göre 200 ile geliyorlardı. Virajı alamadıkları için de çarpmışlar duvara. İçeride 4 kişi vardı. Biri ağır yaralıydı, şoför çıkamamıştı. Kalan üçü dışardaydı. Diğerlerinin durumu iyiydi de şoförün durumu iyi değildi.” diye konuştu.

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Yaşanan kazada beton direğe çarpan cipte hasar meydana gelirken polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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