Tunus AB ile göç anlaşmasını feshetti. 60 milyon Euro’yu iade etti

Tunus, göçmen anlaşması nedeniyle Brüksel ile tırmanan gerilimin ortasında AB’den aldığı parayı iade etti. Bu durum sığınmacıların Türkiye'de kalmasını isteyen ve AB'den fon geliyor diyenlere örnek olabilir yorumları yapıldı.

Tunus AB ile göç anlaşmasını feshetti. 60 milyon Euro’yu iade etti

POLITICO da yer alan habere göre, Tunus eylül ayında AB yürütme organı tarafından sağlanan 60 milyon avroluk bütçe desteğini iade ettiğini doğruladı.

Bu durum, Avrupa Komisyonu’nun Temmuz ayında Tunus’la imzaladığı ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya göçmen akışını durdurmaya yardım karşılığında nakit para öneren tartışmalı göçmen anlaşmasına büyük bir darbe vurdu.

Tunus, Komisyon’a yönelik memnuniyetsizliğinin bir işareti olarak parayı geri verdi. Kuzey Afrika ülkesi, AB yönetimini göçmen anlaşması kapsamında vaat ettiği daha fazla fonu alıkoymakla suçladı.

Tunus ve Brüksel arasındaki ilişkiler, AB’nin Kuzey Afrika ülkesine vaat edilen 255 milyon avro değerindeki nakdi vermeyi ertelemesi ve fon konusunda artan eleştiriler nedeniyle Temmuz ayından bu yana çökmüş durumda.

Tunus hükümeti, AB tarafından sağlanan 60 milyon avronun, Brüksel ile Tunus arasında önceden var olan bir anlaşmanın parçası olan ülkenin COVID-19 sonrası kurtarma planı kapsamında zaten öngörüldüğünü söyledi. Fakat fonlar daha önce hiç ödenmemişti.

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar Çarşamba günü yerel Echourouk gazetesine verdiği demeçte, “Bugün [bu parayı] 2023 için ve bütçe desteği olarak ödüyorlar,” dedi. Ammar AB’ye ‘savaşları kendilerinin başlatmadığını ve insanlığı onların yaptığı gibi dünya savaşlarına sürüklemediklerini’ söylerken, Tunus hükümetinin 60 milyon avroyu 9 Ekim’de resmi olarak geri verdiğini de sözlerine ekledi.

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