Tunus'ta engellenen 7 göç girişiminde 121 kaçak göçmen yakalandı

Tunus'un güneydoğu kıyılarından İtalya'ya geçmeye çalışan 121 kaçak göçmen yakalandı.

Tunus'ta engellenen 7 göç girişiminde 121 kaçak göçmen yakalandı

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, Kurban Bayramı'nın ilk gecesinde devam eden kaçak göç girişimlerini önlemeye yönelik operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başkent Tunus'a 120 kilometre mesafedeki Susa, Monastir ve Nabel kentleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda 7 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirten Cebabli, 76'sı Tunuslu 45'i Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 121 kaçak göçmenin yakalandığını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin operasyonunda 5 kauçuk bot, 3 tekne motoru ve akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Cebabli, gözaltına alınan kaçakgöçmenler hakkında savcılığın soruşturma başlattığını ifade etti.

Her yıl binlerce Afrikalı kaçak göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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