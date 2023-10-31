Tüp dolu depoda yangın çıktı, hızlı müdahale facianın önüne geçti

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın çatı katındaki depo alanında bulunan bazı tüplerin patlaması sonucu meydana gelen yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Tüp dolu depoda yangın çıktı, hızlı müdahale facianın önüne geçti

Yangın, Meşrutiyet Mahallesi Meşrutiyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın çatı katındaki tüp dolu depoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tüplerin patlama sesini duyan mahalle sakinleri, hızla olay yerine giderek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yükselen alevlere karşı koyamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Hızlı müdahaleyle depoda bulunan diğer tüplerin patlamasının önüne geçilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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“KENDİMİZ SÖNDÜREMEYİNCE İTFAİYE ÇAĞIRDIK”

Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını ifade eden Mahalle sakinlerinden Hüseyin Ünal; “İlk önce küçük tüp patladı ondan sonra büyük tüp patladı. Ama boştu tabi. Allah’tan fazla tahribat vermedi. Yangını fark edince arkadaşlarla birlikte söndürmeye çalıştık. Söndüremeyince itfaiyeyi aradık. İçeride tüpler vardı. Onu söndüremedik. İtfaiye geldi ve çok şükür söndürdü yangını” dedi.

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