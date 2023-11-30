Tüp fiyatlarına zam geldi. Yeni fiyat listesi açıklandı

Tüp gaz fiyatlarına zam geldi. Açıklanan yeni listede tüp gazların fiyatları tek tek açıklandı

KAYNAK: Haber Merkezi
Tüp fiyatlarına zam geldi. Yeni fiyat listesi açıklandı

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz firmaları tarafından satışı gerçekleştirilen tüp gaz çeşitleri için fiyat artışına gidildi.

Tüp gaz fiyatları zamlandı. Doğal gaz doldurma gazlarına her ay başında gelen zamlar açıklandı.

Yeni liste şu şekilde:

AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 138,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 585,00 Türk Lirası

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 596,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 596,00 Türk Lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 Türk Lirası

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 Türk Lirası

Güncel tüp fiyatları aralık ayına yaklaştığımız günlerde yeni listelerde yerini aldı.

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