Tüp fiyatlarına zam geldi. Yeni fiyat listesi açıklandı

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz firmaları tarafından satışı gerçekleştirilen tüp gaz çeşitleri için fiyat artışına gidildi.
Tüp gaz fiyatları zamlandı. Doğal gaz doldurma gazlarına her ay başında gelen zamlar açıklandı.
Yeni liste şu şekilde:
AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 138,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 585,00 Türk Lirası
Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 596,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 596,00 Türk Lirası
İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 Türk Lirası
BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası
Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası
Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 Türk Lirası
Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 Türk Lirası
Bizimgaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 Türk Lirası
Güncel tüp fiyatları aralık ayına yaklaştığımız günlerde yeni listelerde yerini aldı.