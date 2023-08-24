Tur Adana'ya kaldı. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika’da Genk’e konuk oldu.

Rahmetli eski başkan Bekir Çınar olsa ağlayarak izlerdi. Ama sevinçten.

Akdeniz ekibi bu turu da geçerse Adana’nın vay haline.

Bayram yerine dönecek bütün sokaklar.

Fakat ilk maç bu. Ciddiyeti iki 90 dakikada da korumak şart.

Maç bir orada bir orada geçiyordu.

İki takım da etkili olmaya çalışsa da maçın ilk dakikaları kısır geçiyordu.

4. dakikada Genk atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Oyen şut açısı arasa da savunma ayak koydu.

6. dakikada ise Cherif Ndiaye, sol kanatta Fadera’nın mühaalesiyle yerde kalmıştı ve hakemin kararı bu pozisyon sonrasında serbest vuruş oldu.

Belhanda’nın yaptığı ortaya Cherif Ndiaye’nin kafasından seken top kalecide kaldı.

Bu sefer de Gnek tehlikeli geldi.

9. dakikada Sor ceza sahası yayı üzerinden sağ ayağıyla vuruşu yapsa da top az farkla auta çıktı.

Maçın temposu bir hayli yükseldi.

20. dakikada Adana Demirspor, gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Cherif Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahasından yakın mesafeden vuruşunu yapsa da kaleci Vandevoordt gole izin vermedi.

26. dakikada Rodrigues, ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü.

Maç bu şekilde devam ederken 43. dakikada Genk atağında yay üzerinden ceza sahasına giren Oyen sağ çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu Abdurrahim temiz bir şekilde topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

45. dakikada ise bu sefer temsilcimiz tehlikeli geldi. Yusuf Sarı sağ ayağıyla yakın köşeye vursa da kaleci topu kornere çeldi.

İlk yarı bu golsüz eşitlikle sona erdi.

Adana Demirspor da golü istiyordu, Genk de.

Ama Adana öyle bir bastırıyor ki golü çağırıyor resmen.

İkinci yarı da canlı canlı başladı.

47. dakikada Cherif Ndiaye’nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Emre Akbaba, ceza sahası içi sağ çaprazından topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

59. dakikada Genk de gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kayembe, sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı ama top auta çıktı.

77. dakikada ise Genk beraberliği yakaladı. Sağ iç kulvarda topla buluşan Galarza sağ ayağıyla ortaladı, arka direkte bulunan Arokodare sağ ayağyla gelişine vurdu, top kaleci Karacic’in üzerinden ağlara gitti ve skora denge geldi.

Belçika ekibi bununla sınırlı kalmadı tabi.

Bir tane daha attılar.

90+3’te sağ kanattan kullanılan kornerde Hrosovsky’nin ortasında Munoz topu ağlara gönderdi ve Genk’i Munoz 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

Maç da bu skorla bitti.

Tur Türkiye’ye kaldı.

İnşallah dileriz ki temsilcimiz Adana’da turu söker alır.