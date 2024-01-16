Türbanlı bir kadın TikTok'ta canlı yayın açıp para toplamak için yaptığı erotik hareketlerle gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Türbanlı bir kadın TikTok'ta canlı yayın açıp para toplamak için yaptığı erotik hareketlerle gündem oldu
TikTok kullancısı türbanlı bir kadın, kendisine hediye gönderenlerin ismini okurken kendinden geçiyormuş gibi yaparken bir yandan da yatakta zıpladı. Birçok hediye alan kadının videosu gündem olduç

TikTok "daha ne kadar iğrençleşebilir" dedikçe daha kötülerini görüyoruz

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