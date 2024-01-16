Türbanlı bir kadın TikTok'ta canlı yayın açıp para toplamak için yaptığı erotik hareketlerle gündem oldu

TikTok kullancısı türbanlı bir kadın, kendisine hediye gönderenlerin ismini okurken kendinden geçiyormuş gibi yaparken bir yandan da yatakta zıpladı. Birçok hediye alan kadının videosu gündem olduç