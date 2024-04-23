Türbedeki yardım paralarını çalan hırsızlar kamerada

Kaynak: İHA
Türbedeki yardım paralarını çalan hırsızlar kamerada
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Şeyh Muslihittin Türbesi'nde meydana gelen olayda, türbedeki yardım paralarının çalındığı ortaya çıktı.

Yeşilada Mahallesi Muhtarı Şükriye Kılınç'ın fark etmesiyle başlayan süreçte, 16 Nisan'da gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Şükrü Y. (21) ve R.U. (17) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şükrü Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise soruşturma devam ediyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şahısların kasayı açarak paraları alıp türbeden uzaklaştıkları anlar net bir şekilde görüntülendi.

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