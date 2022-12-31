﻿Türbülans Tiyatro Oyunu izleyenleri güldürdü

Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda Alara Bozbey, Aylin Kabasakal, Ceyda Tepeliler, Ece İrtem, Giray Mert Özdenoğlu ve Göktuğ Derici'nin oynadığı iki perdelik komedi oyunu Türbülans sahne aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, daire başkanları ve vatandaşlar oyunu izleyenler arasında yer aldı.

Oyun sonunda sahneye çıkarak oyunculara teşekkürlerini ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, tiyatro izlemeyi özlediklerini belirterek, "Oyunun sahnelenmesinde emeği geçenlere ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. Oyun; evliliğe karşı olan Bernard'ın üç hostesle olan ilişkisini konu alıyor.