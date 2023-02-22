22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid Liverpool'u Anfield Road'a farklı gömdü

Real Madrid Liverpool'u Anfield Road'a farklı gömdü

‘’Liverpool son 14 yıldan beri yenemediği Real Madrid’in bileğini yine bükemedi’’ Karadeniz'in Poyraz Reis'i Turgay Beşyıldız yazdı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 01:12
Takip Et

Turgay Beşyıldız yazdı. Real Madrid Liverpool'u Anfield Road'a farklı gömdü

Real Madrid Liverpool'u Anfield Road'a farklı gömdü
+
Aa
-

Geçtiğimiz sezon Real Madrid’in kupayı kaldırdığı Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan her iki takım, ilk kez bir eleme maçında karşı karşıya geldi.
     Anfield Road Stadyumu’nda oyuna hızlı başlayan Liverpool, oyunun daha başında Uruguaylı Gabriel Nunez’in nefis topuk vuruşuyla öne geçerken, bol gollü bir 90 dakikanın yaşanacağının sinyalini verdi.
     Eski lakaplarıyla ‘’Kırmızı Anka Kuşları’’ yeni adıyla ‘’Kırmızılılar’’ taraftarlarıyla baskıyı arttırırken, eflatun beyazlıların kalecisi Courtois’in yaptığı kale içindeki hatayı, Mısırlı Salah paket yapıp filelere kargo ile gönderince, ev sahibi bir anda iki farklı öne geçmesi bile geçen yılın şampiyonunu asla yıldırmadı.
     Salah, bu golüyle takımının Avrupa’da 42 golle en fazla gol atan oyuncu unvanını da ele geçirmesi, maalesef bu geceyi onlar adına yinede ışıklandırmadı.
     İtalyan teknik adam Ancelotti’nin öğrencileri, yakaladıkları kontra toplarla Liverpool’un sahasına hatasız paslarla inerken, Brezilyalı Junior’un füzesi Real Madrid takımını ve bir grup taraftarını Anfield’de ayağa kaldırdı.
     Real Madrid gibi bir rüya takımının kalecisi, amatör bir takımın kalecisinin yapmayacağı bir hatayı yapınca, tribünün çatısında yan yana dizilmiş kargaları bile güldürdü. Liverpool’un kalecisi Alisson kenarlara uzaklaştırması gereken topu, üzerine gelen gecenin yıldızlarından Junior’a doğru uzaklaştırınca, Junior’da yapması gerekeni yaptı ve oyuna dengeyi getirdi. 
                                                                   *
     Konate, Arthur, L.Diaz, Alcantara ve Ramsay’dan eksik olan Alman teknik adam Jürgen Klopp’un ekibi, 14 yıldan beri yenemediği İspanyol boğasını yine mağlup edemedi.
     Son 16 takımın bu turundaki ilk ayak maçında; evine ‘’Oleyyy’’ çekerek avantajlı dönen İspanyollar, bundan önce Liverpool ile tarihinde oynadığı 8 maçın 5’inde de sahadan yine galip ayrılmıştı. Diğer 2 karşılaşmada Liverpool galip gelmiş, tek maçta berabere bitmişti.
     Konuk takımda Mendy, M.Diaz ve Tchouameni’nin sakatlıkları devam ederken; sahadaki on biri ev sahibine 55 yıl sonra ilk kez 5 gol atan takım oldu.
     Bu 90 dakikada maçın Romen orta hakemi İstvan Kovacs’a çok iş düşmezken, sanırım en rahat maçlarından birini yönetti.
     İkinci yarıda rakibine oranla topu daha fazla ayağında tutan ve satrancın taşlarıyla daha mantıklı oynamaya başlayan Madrid ekibinde, orta blok Cavavinga, Valverde ve Modric ile ipleri eline geçirince, Militao’nun kafa vuruşuna, Benzema’nın şutunda Liverpoollu Gomez’in ayağına çarpan topuna, Benzema yine tecrübesiyle önündekileri terse yatırıp sol ayağıyla geceye nokta koyunca, tribünler selam durdu sanırım. 
     Bu golde, Junior’un asistliğindeki bireysel becerisini de ‘es’ geçmemek lazım. Sorarsanız futbol adına zevkli bir geceydi. Önümüzdeki 15 Mart’ta; Santiago Bernabeu’daki rövanşta tribünleri dolduracak 80 bin Real Madrid taraftarı, sanırım bu maça ayaklarını uzatıp keyif yapmaya gelecek. 
     Ellerindeki beyaz mendilleri de ‘teslim olun’ anlamında sallamalarına gerek kalmayacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
2
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
3
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
4
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
5
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
7
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿ABD'li vekillerden Başkan Biden'a, Ukrayna'ya F-16 verilmesi çağrısı
﻿ABD'li vekillerden Başkan Biden'a, Ukrayna'ya F-16 verilmesi çağrısı
﻿ABD'li vekillerden Başkan Biden'a, Ukrayna'ya F-16 verilmesi çağrısı
﻿Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü
﻿Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü
﻿Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü
﻿Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı
﻿Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı
﻿Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı
﻿Real Madrid Liverpool'a yarım deste gol attı
﻿Real Madrid Liverpool'a yarım deste gol attı
﻿Real Madrid Liverpool'a yarım deste gol attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.