Real Madrid Liverpool'u Anfield Road'a farklı gömdü

Geçtiğimiz sezon Real Madrid’in kupayı kaldırdığı Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan her iki takım, ilk kez bir eleme maçında karşı karşıya geldi.

Anfield Road Stadyumu’nda oyuna hızlı başlayan Liverpool, oyunun daha başında Uruguaylı Gabriel Nunez’in nefis topuk vuruşuyla öne geçerken, bol gollü bir 90 dakikanın yaşanacağının sinyalini verdi.

Eski lakaplarıyla ‘’Kırmızı Anka Kuşları’’ yeni adıyla ‘’Kırmızılılar’’ taraftarlarıyla baskıyı arttırırken, eflatun beyazlıların kalecisi Courtois’in yaptığı kale içindeki hatayı, Mısırlı Salah paket yapıp filelere kargo ile gönderince, ev sahibi bir anda iki farklı öne geçmesi bile geçen yılın şampiyonunu asla yıldırmadı.

Salah, bu golüyle takımının Avrupa’da 42 golle en fazla gol atan oyuncu unvanını da ele geçirmesi, maalesef bu geceyi onlar adına yinede ışıklandırmadı.

İtalyan teknik adam Ancelotti’nin öğrencileri, yakaladıkları kontra toplarla Liverpool’un sahasına hatasız paslarla inerken, Brezilyalı Junior’un füzesi Real Madrid takımını ve bir grup taraftarını Anfield’de ayağa kaldırdı.

Real Madrid gibi bir rüya takımının kalecisi, amatör bir takımın kalecisinin yapmayacağı bir hatayı yapınca, tribünün çatısında yan yana dizilmiş kargaları bile güldürdü. Liverpool’un kalecisi Alisson kenarlara uzaklaştırması gereken topu, üzerine gelen gecenin yıldızlarından Junior’a doğru uzaklaştırınca, Junior’da yapması gerekeni yaptı ve oyuna dengeyi getirdi.

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Konate, Arthur, L.Diaz, Alcantara ve Ramsay’dan eksik olan Alman teknik adam Jürgen Klopp’un ekibi, 14 yıldan beri yenemediği İspanyol boğasını yine mağlup edemedi.

Son 16 takımın bu turundaki ilk ayak maçında; evine ‘’Oleyyy’’ çekerek avantajlı dönen İspanyollar, bundan önce Liverpool ile tarihinde oynadığı 8 maçın 5’inde de sahadan yine galip ayrılmıştı. Diğer 2 karşılaşmada Liverpool galip gelmiş, tek maçta berabere bitmişti.

Konuk takımda Mendy, M.Diaz ve Tchouameni’nin sakatlıkları devam ederken; sahadaki on biri ev sahibine 55 yıl sonra ilk kez 5 gol atan takım oldu.

Bu 90 dakikada maçın Romen orta hakemi İstvan Kovacs’a çok iş düşmezken, sanırım en rahat maçlarından birini yönetti.

İkinci yarıda rakibine oranla topu daha fazla ayağında tutan ve satrancın taşlarıyla daha mantıklı oynamaya başlayan Madrid ekibinde, orta blok Cavavinga, Valverde ve Modric ile ipleri eline geçirince, Militao’nun kafa vuruşuna, Benzema’nın şutunda Liverpoollu Gomez’in ayağına çarpan topuna, Benzema yine tecrübesiyle önündekileri terse yatırıp sol ayağıyla geceye nokta koyunca, tribünler selam durdu sanırım.

Bu golde, Junior’un asistliğindeki bireysel becerisini de ‘es’ geçmemek lazım. Sorarsanız futbol adına zevkli bir geceydi. Önümüzdeki 15 Mart’ta; Santiago Bernabeu’daki rövanşta tribünleri dolduracak 80 bin Real Madrid taraftarı, sanırım bu maça ayaklarını uzatıp keyif yapmaya gelecek.

Ellerindeki beyaz mendilleri de ‘teslim olun’ anlamında sallamalarına gerek kalmayacak.

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