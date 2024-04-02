Turgut Altınok hezimetinde fatura iki isme kesildi. Görevden alınacaklar mı?

Kaynak: Gerçek Gündem
Turgut Altınok hezimetinde fatura iki isme kesildi. Görevden alınacaklar mı?
AKP’de Ankara’yı kaybetmenin şoku yaşanıyor. Seçimin kazanılması beklenirken, Mansur Yavaş’ın çok gerisinde kalınmasında fatura parti içinde iki isme kesildi. Erdoğan’a sunulan raporda ismi geçen ikilinin görevden alınması gündemde.

Türkiye bir yerel seçim daha geride kalırken AKP, tarihinin en büyük oy kaybını yaşayarak, ülke genelinde seçimi CHP’nin arkasında ikinci parti olarak bitirdi.

Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 60'nın üzerinde bir oyla yeniden belediye başkanı seçilirken Cumhur İttifakı adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u neredeyse ikiye katlamasının yankıları sürüyor.

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FATURA KİME KESİLECEK?

AKP kulislerinde edinilen iddialara göre seçimlerden hemen önce Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan kendi adaylığı için çalışmalar yaptı hatta yapılan bu çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da rapor edildi.

Ancak kendi adaylığı kabul görmeyen Hakan Han Özcan daha sonra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok için çalıştı ve onun adaylığı sonunda kabul edildi.

Bu bilgiler gelirken il meclis üyeliği konusunda da büyük sıkıntı yaşandı. Hakan Han Özcan, kendine yakın isimleri ilçelerde birinci sıradan aday gösterince büyük tepki topladı.

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KENDİSİNE YAKIN İSİMLER BİRİNCİ SIRADAN

Örneğin AKP Ankara İl Yöneticisi Ahmet Özbek, Gölbaşı'ndan Cumhur İttifakı 1. Sıra Meclis Üyesi olarak yerleştirildi.

Yine AKP Ankara İl Yöneticisi Ömer Faruk İslam da Altındağ'dan 1. sıra meclis üyesi, AKP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Oğulcan Sağlam da yine birinci sıradan meclis üyesi olarak yerleştirildi.

Seçimlerden sonra Ankara'da büyük bir erime yaşayan AKP'de Hakan Han Özcan'a yönelik sert eleştiriler yapıldı.

Ayrıca Gölbaşı'ndan birinci sıra meclis üyeliğine koyulan AKP Ankara İl Yöneticisi Ahmet Özbek ile farklı iddialar da parti kulislerinde sıkça dillendiriliyor.

Hakan Han Özcan ile birlikte Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de eleştirilerin merkezinde yer alıyor.

Şimdi AKP kulislerinde konuşulan ise Turgut Altınok'a seçimi kaybettiren bu iki ismin görevden alınıp alınmayacağı tartışılıyor.

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