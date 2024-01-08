Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok AKP’nin Ankara adayı mı?

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Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok AKP’nin Ankara adayı mı?
AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday göstereceği isimler arasında Turgut Altınok öne çıkıyor. Peki, Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok AKP’nin Ankara adayı mı?

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak sorusu gündemdeki yerini korurken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adı sıkça geçiyor.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Altınok, 1957 yılında Ankara Balâ’da doğdu ve eğitim hayatını Keçiören ve Azerbaycan’da tamamladı.

Altınok, siyasete MHP’de başladı ve Ülkü Ocakları’nda, ilçe ve il başkanlıklarında görev yaptı. 1980 darbesi sonrası MHP’nin genel sekreteri oldu. 1994’te MHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 1999’da MHP’nin aday göstermemesi üzerine Fazilet Partisi’ne geçti ve yeniden belediye başkanı oldu.

Fazilet Partisi kapatılınca AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan Altınok, 2004’te üçüncü kez belediye başkanı seçildi. 2009’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Melih Gökçek’le yarıştı ancak kaybetti. 2013’te AK Parti’den ayrılan Altınok, 2014’te BBP’den aday oldu ancak yine başarılı olamadı.

2019’da AK Parti’ye geri dönen Altınok, dördüncü kez Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Şimdi ise 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması bekleniyor. Altınok, evli ve bir çocuk babasıdır.

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