AKP'nin Ankara adayı belli oldu

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yani yarın yapılacak. Toplantıda belediye başkan adayları açıklanacak.

AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday göstereceği iddia edilmişti.

Gazeteci Nevzat Çiçek sosyal medya hesabından AKP'nin Ankara Belediye Başkan adayını açıkladı.

Çiçek, AKP'nin Ankara adayının Turgut Altınok olduğunu paylaştı.

Öte yandan Altınok’un ismi anketlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu AKP'li Osman Gökçek'in gerisinde çıkmıştı.

İşte açıklanan diğer başkan adayları:

İBB Başkan adayı: Murat Kurum

Aydın adayı: Mustafa Savaş

Balıkesir adayı: Yücel Yılmaz

Bursa adayı: Alinur Aktaş

Denizli adayı: Osman Zolan

Erzurum adayı: Mehmet Sekmen

Eskişehir adayı: Nebi Hatipoğlu

Kocaeli adayı: Tahir Büyükakın

Muğla adayı: Aydın Ayaydın

Ordu adayı: Hilmi Güler

Samsun adayı: Halit Doğan

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Ankara Bala’da, 1957 yılında doğan Turgut Altınok siyasete MHP’de başladı. Altınok, Ülkü Ocakları’nda, ilçe ve il başkanlıklarında görev yaptı.

Altınok, evli ve bir çocuk babasıdır.

MHP’nin genel sekreterliğini de yapan Altınok, 1994’te MHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

1999’da MHP’nin aday göstermemesi üzerine Fazilet Partisi’ne geçti ve yeniden belediye başkanı oldu.

AKP’nin kurucuları arasında da yer alan Altınok, 2004’te üçüncü kez belediye başkanı seçildi.

2009’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Melih Gökçek’le yarıştı ancak kaybetti. 2013’te AKP’den ayrılan Altınok, 2014’te BBP’den aday oldu ancak yine başarılı olamadı.

2019’da AKP’ye geri dönen Altınok, dördüncü kez Keçiören Belediye Başkanı seçildi.