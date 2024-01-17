AKP'nin Ankara adayı belli oldu

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yani yarın yapılacak. Toplantıda belediye başkan adayları açıklanacak.
AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday göstereceği iddia edilmişti.
Gazeteci Nevzat Çiçek sosyal medya hesabından AKP'nin Ankara Belediye Başkan adayını açıkladı.
Çiçek, AKP'nin Ankara adayının Turgut Altınok olduğunu paylaştı.
Öte yandan Altınok’un ismi anketlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu AKP'li Osman Gökçek'in gerisinde çıkmıştı.
İşte açıklanan diğer başkan adayları:
İBB Başkan adayı: Murat Kurum
Aydın adayı: Mustafa Savaş
Balıkesir adayı: Yücel Yılmaz
Bursa adayı: Alinur Aktaş
Denizli adayı: Osman Zolan
Erzurum adayı: Mehmet Sekmen
Eskişehir adayı: Nebi Hatipoğlu
Kocaeli adayı: Tahir Büyükakın
Muğla adayı: Aydın Ayaydın
Ordu adayı: Hilmi Güler
Samsun adayı: Halit Doğan
TURGUT ALTINOK KİMDİR?
Ankara Bala’da, 1957 yılında doğan Turgut Altınok siyasete MHP’de başladı. Altınok, Ülkü Ocakları’nda, ilçe ve il başkanlıklarında görev yaptı.
Altınok, evli ve bir çocuk babasıdır.
MHP’nin genel sekreterliğini de yapan Altınok, 1994’te MHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçildi.
1999’da MHP’nin aday göstermemesi üzerine Fazilet Partisi’ne geçti ve yeniden belediye başkanı oldu.
AKP’nin kurucuları arasında da yer alan Altınok, 2004’te üçüncü kez belediye başkanı seçildi.
2009’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Melih Gökçek’le yarıştı ancak kaybetti. 2013’te AKP’den ayrılan Altınok, 2014’te BBP’den aday oldu ancak yine başarılı olamadı.
2019’da AKP’ye geri dönen Altınok, dördüncü kez Keçiören Belediye Başkanı seçildi.