"Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" diyen Turgut Altınok'un 2019 seçimlerinden sonra 600 kişiyi işten attığı ortaya çıktı

Dün gerçekleşen ATO Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında Turgut Altınok'un ABB adaylığı resmiyet kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok adaylığının resmiyet kazanmasının ardından Ankara için vaatlerini vermeye başladı. Altınok’un ilk vaatlerinden biri belediyede çalışan vatandaşlara dokunmamak oldu.

“HİÇ KİMSENİN EKMEĞİYLE RIZKIYLA OYNAMAYACAĞIZ”

Turgut Altınok, ABB'de çalışan işçilere seslenerek, "Hiç kimsenin ekmeğiyle, rızkıyla oynamayacağız, ABB'de çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına zam yapacağız" ifadelerini kullandı.

2019 YILINDA 600 PERSONELİ İŞTEN ÇIKARMIŞ

Fakat Turgut Altınok'un 2019 yılında AKP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 600 belediye çalışanını işten çıkardığı ve Keçiören Belediyesinde sendika olmadığı ortaya çıktı.

Altınok, 1994'ten bu yana, 2009 - 2019 yılları hariç olmak üzere, bir kez MHP'den, bir kez Fazilet Partisi'nden iki kez de AKP'den toplam dört dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevi yaptı.