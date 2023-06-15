Turgutlu'da cinayet ve intihar. Eski eşini öldürüp intihar etti

Olay, bugün akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir çocuk babası olan İsmet Dalmış, boşandığı eşi Şükran Dalmış ile sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İsmet Dalmış, tabancasını çekerek eski eşine ateş açtı. Şükran Dalmış, aldığı kurşun yaralarıyla kanlar içinde kaldı. İsmet Dalmış ise olay yerinden biraz uzaklaşıp silahını kafasına dayayarak tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, İsmet Dalmış'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Şükran Dalmış ise hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

İsmet Dalmış ve Şükran Dalmış'ın cesetleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.