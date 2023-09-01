Turhan Çömez Sağlık Bakanı Koca'yı düelloya davet etti

Ülkemizdeki doktorlar yurt dışına giderken bu sırada çok sayıda yabancı doktor da sağlık kurumlarında hizmet vermeye başladı. Bu doktorların yeterlilikleri sorgulanırken, İYİ Partili Turhan Çömez KRT'de katıldığı bir canlı yayında e-reçetem sistemine getirilen dil eklentisinden bahsetti ve bunun ardındaki niyeti ifşa etti.

Çömez'in Sağlık Bakanı Koca'yı düelloya da davet ettiği açıklama şu şekilde:

Sağlık Bakanı geçtiğimiz günlerde e- reçetem bölümüne yeni diller ekleyeceğiz dedi ve milletin gözüne baka baka utanmadan sıkılmadan milleti kandırdı.

Dedi ki buradan yazılacak reçeteleri genellikle sağlık turizmi için buraya gelen yabancılar alıyor onlar bu reçeteyi alacaklar kendi ülkelerine gidecekler ve kendi reçetelerini alacaklar.

Sağlık Bakanı Koca, seni açıkça düelloya davet ediyorum, siz meydan okumayı değil pusu kurmayı bilirsiniz. Gel bir kez olsun açık ol senin dediğin doğruysa bir recete yaz e-reçetemden Sağlık Bakanı olarak bir İngiliz hastaya turiste reçete yaz. Al bu reçeteyi hastayla birlikte Londra'daki büyükelçimize gönder ben de katılayım bu büyükelçimiz bu reçeteyi İngiltere'de herhangi bir eczaneden bu ilaçları alsın.

Eğer bu reçeteyi alabiliyorsa senin iddia ettiğin gibi bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim, ama yapılamıyorsa İngilizce olarak yazdığın reçetenin koskoca Sağlık Bakanı olarak kimse yüzüne bakmıyorsa söylediğin doğru değil o zaman sen istifa et.

YENİ DİLLER GETİRİLMESİNİN NEDENİ

Neden böyle bir sistem getirdiler e-reçetem bölümüne hemen söyleyeyim, burada da milleti kandırıyorlar. Ben birçok doktor arkadaşımın şifresiyle sisteme girerken neler yaptığını inceledim.

Sisteme girdiğiniz zaman size soruyor, hangi dille ilerlemek istiyorsunuz diye ve bunu hastaya sormuyor doktora soruyor. Ve siz oradan Arapçayı seçtiğiniz zaman Arapça ilerliyorsunuz ama reçeteniz Türkçe çıkıyor.

Peki niye Arapça olarak ilerletiyor, çünkü Suriye'den gelen 5 bin sağlık çalışanının Türkçe yeterliliği yok bunlar Türkçe reçete yazmaktan aciz ve sadece kendi dillerinde reçete yazabiliyorlar. Ve sistem size Türkçe reçete üretiyor.

Bu korkunç bir şey ve Sağlık Bakanı utanmadan ve sıkılmadan gerçekleri saklıyor. Doğru söylüyorum diye iddia ediyorsan yaz bir reçete İngiltere'den bu reçete alınıyorsa bu gece milletvekilliğinden istifa edeceğim.

Yabancı hastalara kendi dillerinde reçete yazıldığı doğruysa bu yabancı reçetelerin Türkiye'deki eczanelerden alınması mümkün mü?

O zaman sen 10 milyon Arapça reçete yazacaksın ve bu reçeteleri alabilmek için eczanelerde Suriyeli, Arap çalışanların istihdam edilmesi gerekecek ve böylelikle ilaçların ve eczanelerin denetlenmesi de imkansız hale gelecek. Bu milleti kandırmaya devam ediyorlar. Bu böyle gitmeyecek.