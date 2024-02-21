Turistin cep telefonunu çalan yankesici suçüstü yakalandı

Kaynak: AA
Turistin cep telefonunu çalan yankesici suçüstü yakalandı
İstanbul'da turistin cep telefonunu çalan yankesici polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Fatih'te, bir turistin cep telefonunu çaldığı belirlenen şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanahmet'i gezen F.Ü'nün cep telefonunun bir yankesici tarafından çalındığını görünce hemen eyleme geçti. Polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan yankesici V.A., ekipler tarafından gözaltına alınırken çalınan telefon ise turiste teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin bitmesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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