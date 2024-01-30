Turistler onun için Türkiye’ye akın ediyor. Kilosu 500 liradan satılıyor

Turistlerin adından sıkça söz ettiği, Anadolu'ya özgün ve lezzetiyle yiyeni baştan çıkaran Divle Obruk peyniri, kilo kilo dünyanın her bir köşesine satılmakta. Türkiye'nin en meşhur tatları arasında yer alan bu peynir, cildi, saçları ve kemikleri güçlendiren içeriği ile bir hayli beğeni topluyor.

KALP DOSTU: DİVLE OBRUK PEYNİRİ

Sütun şeklindeki yağ yapısıyla mayalanmakta olan bu yapımı özel peynir, kalp dostu özelliği ve düşük yağ oranı ile de öne çıkıyor. İçinde bulunan yağlar kalbe yararlı olduğundan dolayı güvenle tüketilebilen bu peyniri aşırıya kaçmadan dozunda tüketmek sağlığa akla hayale gelmez katkılar da sunuyor.

Kan akışını dengeleyen Divle Obruk peyniri, damar tıkanıklığının da önüne geçiyor. Dünyanın ilk beş peyniri arasında adı geçen Divle Obruk peyniri, mağarada olgunlaşan özel bir tür olarak tanınıyor. Belleği güçlendirdiği, beyin damarlarını beslediği ve sağlık üzerinde daha pek çok sayılamayan yararının bulunduğu peynir uzmanları tarafından da doğrulanan Divle Obruk peyniri, serotonin olarak lügate geçen mutluluk hormonunun salgılanmasına da katkı sağlıyor.

B VİTAMİNLERİ ZENGİNİ: EGE MİHALİÇ PEYNİRİ

Şimdilerde İzmir, Bursa ve Balıkesir'de üretilen Ege Mihaliç peyniri, ismini Bursa'nın Karacabey ilçesinin eski adından alıyor. Koyun veya inek sütünün yağı süzülmeden peynir formuna getirilmesiyle üretilen bu besin, sağlığa olan katkıları ile de hem yerli hem yabancı turistlerin bir hayli dikkatini çekiyor.

Tarihi 250 yıl öncesine giden Mihaliç peyniri, kalsiyum ve fosfor açısından zengin bir besin kaynağı olarak bilinmekte. Bu peynirin sağlığa en büyük katkılarından biri de hiç şüphesiz B12 eksikliğini gidermesidir.

Kansızlığı önleyen, yüksek mineral içeriğiyle kalp sağlığını koruyan, sinir sistemine son derece faydalı olan bu peyniri yiyenlerin sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmeleri mümkün. Hafızayı güçlendirmek için de tercih edilebilecek bu peynirin bilinen bir diğer özelliği ise stresi ve yorgunluğu gidermesidir.

Kadınlar için son derece sancılı olan PMS dönemini engelleyen peyniri tüketmek sağlıklarına iyi gelmektedir. Elbette peynir tüketmeden önce alerjenik etkileri ve genel sağlığı göz önünde bulundurmak önemlidir. Özel hastalıkları olan hastaların, alerjisi olan kişilerin ve hamile kadınların bu besin kaynağını tüketmeden önce bir uzmana danışması önemlidir.

KALSİYUM DEPOSU: MANYAS LOR

Yüksek vitamin ve mineral içeriğiyle dikkat çeken Manyas loru da Balıkesir bölgesine özgü bir diğer peynirdir. Tadı kaymak tadında olan ve ağızda kaybolan yumuşak dokusuyla lezzet şöleni sunan bu peynir, turistlerin de beğenisini kazanıyor. Önemli bir kalsiyum kaynağı olan manyok peyniri kemik ve diş sağlığının korunmasına önemli katkı sağlar.

Antijenik protein içermeyen Manyas peyniri aynı zamanda antioksidan özellik göstererek vücudu korur. Tok tutma özelliği sayesinde diyet yapanlar için ideal olan bu peynir, düzenli tüketildiğinde kas yaralanmalarının hızla iyileşmesine de destek oluyor.