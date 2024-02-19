Turistler taksici ile pazarlık yaptı, taksimetre açtırmadı! İnanmayacaksınız ama bu kez taksici haklı

Kaynak: İHA
Turistler taksici ile pazarlık yaptı, taksimetre açtırmadı! İnanmayacaksınız ama bu kez taksici haklı
Beyoğlu'nda 20 kilometre ötedeki bir konuma gitmek için taksi durduran turist, şoförle fiyat pazarlığı yaparak taksimetre açmamasını istedi.

Beyoğlu Tepebaşı’nda geçen gün taksici ile turistler arasında bir tartışma yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 kişiden oluşan turistler, yolculuk için bir taksiyi durdurdu ve iddiaya göre, taksiye binmeden önce taksimetrenin açılmasını istemedi. Yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bir konuma gitmek isteyen turistler, gidecekleri yer için 250 TL teklif ettiler.

"TAKSİLER SADECE TAKSİMETRE İLE ÇALIŞIR"

Taksi sürücüsü, pazarlık yapmanın yasak olduğunu ifade ederek, “Ticari taksilerde fiyat vermek yasak. Sen fiyat veriyorsun. Neden taksimetreyi kabul etmiyorsun? Burası Türkiye, taksiler sadece taksimetre ile çalışır” diye karşılık verdi.

KAYDI SİLMEK İSTEDİ

Dakikalar süren tartışmanın ardından turistler taksiye binmekten vazgeçti. Turistler başka bir taksi bulmak için uzaklaştığı esnada video kaydına alındığını fark eden bir turist önce kameraya el salladı, ardından geri dönüp telefonu eline alarak kaydı silmek istedi.

O ANLAR TELEFONLA KAYDEDİLDİ

Telefonunu kaptırmayan taksi sürücüsü, aracıyla olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan taksi pazarlığı taksi sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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