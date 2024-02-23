Arapları almak için Türk müşterileri indirdi. Yazıklar olsun bu taksicilere. Yıkılsın bu harami düzeni

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Arapları almak için Türk müşterileri indirdi. Yazıklar olsun bu taksicilere. Yıkılsın bu harami düzeni
İstanbul’da taksici terörü devam ediyor. Florya’da Türk yolcuları almak istemeyen bir taksici Türk yolcuları indirerek Arap yolcuları aldı.

İstanbul’da taksici skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Florya’da bir taksici aracına binen Türk yolcularla gitmek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından Türk kadın yolcuları aracından indiren taksici yolda bekleyen Arap yolcuları aldı.

Şehrin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren birçok taksici, özellikle Arap turistlere öncelik tanıdıkları ve Türk yolcuları almak yerine Arap yolcuları tercih ettikleri yönünde şikâyetler artıyor.

Arapların daha çok para vereceği düşüncesiyle, Türk yolcu almayan taksiciler, bazı mesafeler için ise aşırı ücretler istemekten çekinmiyor.

Yine Florya’da bir taksicinin Taksim’e gitmek için yolculardan bin TL istediği iddia edildi.

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