Turizm Bakanı kendine ayırdığı hazine arazisine otel dikecek. İptale rağmen vazgeçmiyor

Ülkenin birçok bölgesinde arkeolojik ve doğal sit alanı rant uğruna yok ediliyor. Türkiye’nin önemli turizm noktalarından biri olan ve susuzlukla mücadele etmeye çalışan Muğla Bodrum’un doğal yapısı da otel projeleri için tahrip ediliyor.

Son gelişme olarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ortakları arasında olduğu şirket, Adalıyalı mevkisinde yapmak istediği ve daha önce 5 kez iptal edilen otel projesi için adım attı. Ersoy’un şirketi Ersoy Otelcilik İnşaat’ın yapmak istediği proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının 18 Nisan’da yapılacağı belirtildi.

Proje kapsamında, 124 bin 21 metrekarelik alanda 325 oda, 14 villa, 3 apart villa, 38 aile odası inşa edilmesi planlandı. Projenin toplam bedeli ise 159 milyon 926 bin TL olarak belirlendi.

Komisyondan çıkacak karar sonrasında projeye onay verilmesi durumunda içerisinde 2. derece doğal sit alanı, 3. derece arkeolojik sit alanı, taşınmaz kültür varlığı statüsünde Helenistik Kule Yapısı ve tescilli eser koruma alanında inşaata başlanacak. Aynı zamanda, koruma altında bulunan ağaçların da bulunduğu bölgede planlanan projenin tanıtım dosyasında, “kamu yararı” bulundurduğu iddia ediliyor.

KENDİNE TAHSİS ETTİ

Toplamda 124 bin 21 metrekarelik proje alanının 95 bin 201 metrekarelik bölümü hazineye ait fakat Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakan Ersoy’un şirketine tahsis edildi. 24 ayda tamamlanması öngörülen projenin işletme süresinin 49 yıl olacağı belirtildi.

Bakanın şirketi daha önce de aynı proje için başvuru yapmıştı fakat bölgede yapılması planlanan 490 oda ve bin yatak kapasiteli projeye verilen onay Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Şirket, iptalin ardından yeni proje dosyasıyla birlikte başvuru yaptı. Ayrıca proje alanının imar planları da açılan davalar sonucunda iptal edildi. Şirket, imar planları onaylanmadan projenin inşaat aşamasına geçilmeyeceğini kaydetti.